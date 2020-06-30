Мантуров заявил о способности промышленности справиться с тремя волнами коронавируса

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30.06.2020, 16:56, Новости дня

Российской промышленности хватит «багажа» на три волны коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай Бог, чтобы она была», – передает его слова ТАСС.

Мантуров добавил, что промышленность готова ко второй волне с точки зрения накопленного опыта и созданных запасов.

«Поэтому нам вторая волна не страшна. Другой вопрос, это плохо в целом для экономики, для страны», – отметил министр.

Говоря о ситуации на авторынке, он выразил надежду, что продажи автомобилей в РФ выйдут на докризисный уровень в 2021 году.

Кроме того, он заявил, что ужесточение экспортных ограничений США в отношении РФ не скажется на российском рынке.

«Никак не скажется. Мы заранее видели, что коллеги формируют такие решения, поэтому наши компании имеют достаточно запасов, здесь компонентная база формируется несколько впрок, особенно с учетом всех тех вводных, которые мы получаем извне», – сказал Мантуров.

С 29 июня США ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию. Речь идет о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию.



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