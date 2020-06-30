Россия начала экспортировать антисептики

30.06.2020, 16:53, Новости дня

Российская компания «Арнест» начала поставлять за рубеж антисептики «Септима», сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали – бренд «Септима», это антисептики, первая поставка уже уехала», – сказал Мантуров, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что РФ будет поставлять дезинфекторы в аэрозольной упаковке в ОАЭ, Катар и страны Персидского залива. До этого стало известно, что российскими антисептиками заинтересовались в США и Европе.

Правительство с 3 мая сняло запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. Вместе с тем до 30 сентября экспорт дезинфицирующих средств, масок и респираторов за пределы Евразийского экономического союза разрешен при подтверждении уполномоченного органа государства ЕАЭС. Решение о возможности экспорта и выдачу подтверждений осуществляет Минпромторг.