Китайские беспилотники доставлены в Сербию

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30.06.2020, 16:53, Новости дня

На военный аэродром Батайница под Белградом прибыли беспилотные летательные аппараты китайского производства CH-92A, сообщила газета «Вечерне новости».

В Батайнице приземлился грузовой самолет марки «Ил», который доставил в Сербию беспилотники CH-92A. Точное число БПЛА не указывается, но ранее сообщалось о приобретении двух комплексов, то есть шести аппаратов, данного типа, способных нести ракетное вооружение и бомбы, передает ТАСС.

Размах крыльев CH-92A – чуть менее 10 метров. Радиус действия – 150 км. Беспилотник может лететь на высоте 5 тыс. метров со скоростью до 200 км/ч.

CH-92A предназначены для нанесения ракетно-бомбовых ударов и корректировки огня.

В марте сербский президент Александр Вучич говорил, что в Европе обеспокоены отношениями Сербии с Китаем.



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