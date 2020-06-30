Иранские власти приговорили к смерти оппозиционного журналиста

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30.06.2020, 16:45, Новости дня

Иранские власти приговорили к смертной казни Рухоллу Зама – активиста и журналиста, схваченного в прошлом году за пределами Ирана, – как утверждает Тегеран – за призывы в соцсетях к антиправительственным выступлениям в конце 2017 года.

Об этом сообщили во вторник иранские СМИ.

Сын реформистски настроенного шиитского священнослужителя, Зам вел проект Amadnews, имевший более миллиона фолловеров в соцсетях.

Проект был приостановлен системой Telegram в 2018 году после того, как Иран обвинил его в призывах к насилию во время протестных выступлений.

Вскоре проект был возрожден под новым названием.

В октябре прошлого года Корпус стражей исламской революции заявил, что «поймал» Зама, получившего политическое убежище во Франции, в ходе «комплексной операции».

Где это было сделано, не уточнялось.

Напомним, что выступления в Иране начались с протестов против тяжелого экономического положения и распространились по всей стране.

Согласно официальным сообщениям, во время протестов погиб 21 человек; тысячи людей были арестованы.



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