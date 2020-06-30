В Рыбинске продолжается ремонт дворов
 

В Рыбинске продолжается ремонт дворов

30.06.2020, 15:37, Новости
Теги: ,

В Рыбинске активно идут работы по благоустройству придомовых территорий в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».

Всего в этом году отремонтируют 11 дворов. В настоящее время работы начались по адресу: улица Боткина, 23.

В начале недели подрядная организация приступила к работам по благоустройству, идет санация зеленых насаждений и выравнивание территории.

– Стоимость работ на объекте составляет 2 миллиона 373 тысячи рублей. Серьезный вклад внесли сами жители. Их финансирование составляет 9% от общей суммы. Также собственники выполнят обязательную часть проекта – озеленение, установку лавочек, урн и светильников, – рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева. – Все работы выполняются согласно разработанному жильцами проекту.

Благоустройство территории включает в себя формирование пешеходной зоны, асфальтировку тротуаров и проезжей части, обустройство парковки на 40 машиномест.

Параллельно работы ведутся еще на нескольких придомовых территориях, отметили в пресс-службе администрации города.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / 187 миллионов с «Теплоэнерго»

29.06 / Вниманию малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми

27.06 / 49,4 тысячи на 35 трупов

25.06 / В совете обсудили помощь

25.06 / Гимназию продадут, дом культуры купят

24.06 / Тарифы без «обнуления»

23.06 / Не позднее 15 июля 2020 года необходимо уплатить НДФЛ по декларациям

20.06 / Деминские марафоны меняют хозяина?

18.06 / В Рыбинске проголосуют за объекты для благоустройства (снова) и поправки к Конституции

11.06 / Ярославцы «распробовали» кредитные каникулы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска