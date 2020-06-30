В Рыбинске продолжается ремонт дворов

30.06.2020, 15:37, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В Рыбинске активно идут работы по благоустройству придомовых территорий в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».

Всего в этом году отремонтируют 11 дворов. В настоящее время работы начались по адресу: улица Боткина, 23.

В начале недели подрядная организация приступила к работам по благоустройству, идет санация зеленых насаждений и выравнивание территории.

– Стоимость работ на объекте составляет 2 миллиона 373 тысячи рублей. Серьезный вклад внесли сами жители. Их финансирование составляет 9% от общей суммы. Также собственники выполнят обязательную часть проекта – озеленение, установку лавочек, урн и светильников, – рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева. – Все работы выполняются согласно разработанному жильцами проекту.

Благоустройство территории включает в себя формирование пешеходной зоны, асфальтировку тротуаров и проезжей части, обустройство парковки на 40 машиномест.

Параллельно работы ведутся еще на нескольких придомовых территориях, отметили в пресс-службе администрации города.