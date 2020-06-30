 

Звезды “Великолепного века” Узерли и Феттахоглу похвастались снимками с подросшими детьми

30.06.2020, 16:37, Разное

Узерли и Феттахоглу известны благодаря работе в турецкой
теленовелле, повествующей о периоде властвования Сулеймана Великолепного.
Артистки исполнили роли наложниц великого правителя – Хюррем-султан и Махидевран-султан.

На экране Мерьем и Нур изображали соперниц, однако в
реальной жизни артистки отлично ладят. Обе звезды сериала “Великолепный век”
воспитывают дочерей.

У 36-летней Узерли подрастает наследница Лара.
Девочке шесть лет. Артистка не скрывает, что появление наследницы изменило
ее жизнь. Забеременев, Узерли решила покинуть Турцию и вернуться в Германию, поближе
к собственной матери.

Тот факт, что девочка растет далеко от отца, звезду “Великолепного
века” не беспокоит. Родитель малышки, турецкий бизнесмен, живет на родине. По словам Мерьем, благодаря Ларе она научилась любить и поняла, что важнее ребенка нет ничего. Рядом с крохой
артистка забывает о бедах.

В личном микроблоге исполнительница роли Хюррем-султан
показала идиллию с наследницей. В кадре Мерьем и Лара отдыхают обнявшись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 27 Июн 2020 в 5:32 PDT

Любимого отпрыска в соцсетях продемонстрировала коллега Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу. Артистка опубликовала селфи, на котором
запечатлена с четырехлетней дочерью Элисой Гюзин.

Звезда сериала “Великолепный век”
Нур Феттахоглу
замужем за
предпринимателем Левентом Везироглу. 39-летняя знаменитость и ее супруг делают
все, чтобы их кроха росла в любви и гармонии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nur Fettahoğlu (@eclipsnf) 27 Июн 2020 в 2:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nur Fettahoğlu (@eclipsnf) 14 Май 2020 в 8:30 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Мнение: Приглашение на “семерку”

28.06 / Доктор Мясников разрешил употреблять в жару «запрещенные напитки»

25.05 / До анонса в Сети опубликовали характеристики и стоимость смартфона Realme X3 SuperZoom

23.05 / Мнение: “Хунгуз”

21.04 / Режиссер Иван Щеголев умер в 59 лет от коронавируса

25.05 / В 2021 году ученые исследуют на МКС перепелиные яйца

05.06 / “Это невозможно опровергнуть”: Билл Гейтс впервые высказался насчет теории о чипировании людей

09.05 / Взбесившаяся Водонаева требует сурово наказать Малышеву

01.06 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 июня 2020 года

01.06 / Мнение: Америка полыхает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска