Звезды “Великолепного века” Узерли и Феттахоглу похвастались снимками с подросшими детьми

30.06.2020, 16:37, Разное

Узерли и Феттахоглу известны благодаря работе в турецкой

теленовелле, повествующей о периоде властвования Сулеймана Великолепного.

Артистки исполнили роли наложниц великого правителя – Хюррем-султан и Махидевран-султан.

На экране Мерьем и Нур изображали соперниц, однако в

реальной жизни артистки отлично ладят. Обе звезды сериала “Великолепный век”

воспитывают дочерей.

У 36-летней Узерли подрастает наследница Лара.

Девочке шесть лет. Артистка не скрывает, что появление наследницы изменило

ее жизнь. Забеременев, Узерли решила покинуть Турцию и вернуться в Германию, поближе

к собственной матери.

Тот факт, что девочка растет далеко от отца, звезду “Великолепного

века” не беспокоит. Родитель малышки, турецкий бизнесмен, живет на родине. По словам Мерьем, благодаря Ларе она научилась любить и поняла, что важнее ребенка нет ничего. Рядом с крохой

артистка забывает о бедах.

В личном микроблоге исполнительница роли Хюррем-султан

показала идиллию с наследницей. В кадре Мерьем и Лара отдыхают обнявшись.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 27 Июн 2020 в 5:32 PDT

Любимого отпрыска в соцсетях продемонстрировала коллега Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу. Артистка опубликовала селфи, на котором

запечатлена с четырехлетней дочерью Элисой Гюзин.

Звезда сериала “Великолепный век”

Нур Феттахоглу

замужем за

предпринимателем Левентом Везироглу. 39-летняя знаменитость и ее супруг делают

все, чтобы их кроха росла в любви и гармонии.

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Публикация от Nur Fettahoğlu (@eclipsnf) 27 Июн 2020 в 2:52 PDT

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Публикация от Nur Fettahoğlu (@eclipsnf) 14 Май 2020 в 8:30 PDT