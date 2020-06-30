Звезды “Великолепного века” Узерли и Феттахоглу похвастались снимками с подросшими детьми
30.06.2020, 16:37, Разное
Узерли и Феттахоглу известны благодаря работе в турецкой
теленовелле, повествующей о периоде властвования Сулеймана Великолепного.
Артистки исполнили роли наложниц великого правителя – Хюррем-султан и Махидевран-султан.
На экране Мерьем и Нур изображали соперниц, однако в
реальной жизни артистки отлично ладят. Обе звезды сериала “Великолепный век”
воспитывают дочерей.
У 36-летней Узерли подрастает наследница Лара.
Девочке шесть лет. Артистка не скрывает, что появление наследницы изменило
ее жизнь. Забеременев, Узерли решила покинуть Турцию и вернуться в Германию, поближе
к собственной матери.
Тот факт, что девочка растет далеко от отца, звезду “Великолепного
века” не беспокоит. Родитель малышки, турецкий бизнесмен, живет на родине. По словам Мерьем, благодаря Ларе она научилась любить и поняла, что важнее ребенка нет ничего. Рядом с крохой
артистка забывает о бедах.
В личном микроблоге исполнительница роли Хюррем-султан
показала идиллию с наследницей. В кадре Мерьем и Лара отдыхают обнявшись.
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Любимого отпрыска в соцсетях продемонстрировала коллега Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу. Артистка опубликовала селфи, на котором
запечатлена с четырехлетней дочерью Элисой Гюзин.
Звезда сериала “Великолепный век”
Нур Феттахоглу
замужем за
предпринимателем Левентом Везироглу. 39-летняя знаменитость и ее супруг делают
все, чтобы их кроха росла в любви и гармонии.
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