 

Мотоцикл за 100 тысяч рублей от Тимати и звездные друзья отца: сын Филиппа Киркорова отметил день рождения

30.06.2020, 16:30, Разное

Филипп Киркоров как никто другой из звезд российского шоу-бизнеса любит устраивать вечеринки. В прошлом году по случаю 8-летия дочери Аллы-Виктории он организовал восточную сказку, а в этом – ко дню рождения сына устроил “звездные войны”. Гостей встречали джедаи, Чубакка и R2‑D2.

Среди приглашенных были замечены Сергей Лазарев с сыном Никитой, Тимати с дочерью Алисой, Ани Лорак с дочерью Софией, Яна Рудковская с Сашей Плющенко и многие другие представители российского шоу-бизнеса со своими детьми.

Вот такой потрясающей компанией мы сидим на берегу. В кругу самых близких празднуем день рождения Мартина! И всем желаем хорошего настроения. Будьте счастливы, любите друг друга, себя и своих близких,

– радовался Филипп.

Пожалуй, с самым необычным подарком на праздник пришел Тимати. Он подарил Мартину мотоцикл, стоимость которого составляет примерно 100 тысяч рублей.

Симона Юнусова, Филипп Киркоров, Тимати, Бедрос Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Алиса Юнусова и Мартин КиркоровАнастасия Стоцкая, Ани Лорак, Филипп Киркоров с детьмиЮлия Барановская с сыном и Мартин КиркоровАнастасия Стоцкая с детьми и сыном Филиппа КиркороваНаталья Бардо с сыномФилипп Киркоров, Тимати и Мартин КиркоровСаша ПлющенкоФилипп Киркоров с гостями (с нижнем ряду дочка Ани Лорак и сын Сергея Лазарева)Андрей Малахов



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