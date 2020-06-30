Мотоцикл за 100 тысяч рублей от Тимати и звездные друзья отца: сын Филиппа Киркорова отметил день рождения

30.06.2020, 16:30, Разное

Филипп Киркоров как никто другой из звезд российского шоу-бизнеса любит устраивать вечеринки. В прошлом году по случаю 8-летия дочери Аллы-Виктории он организовал восточную сказку, а в этом – ко дню рождения сына устроил “звездные войны”. Гостей встречали джедаи, Чубакка и R2‑D2.

Среди приглашенных были замечены Сергей Лазарев с сыном Никитой, Тимати с дочерью Алисой, Ани Лорак с дочерью Софией, Яна Рудковская с Сашей Плющенко и многие другие представители российского шоу-бизнеса со своими детьми.

Вот такой потрясающей компанией мы сидим на берегу. В кругу самых близких празднуем день рождения Мартина! И всем желаем хорошего настроения. Будьте счастливы, любите друг друга, себя и своих близких,

– радовался Филипп.

Пожалуй, с самым необычным подарком на праздник пришел Тимати. Он подарил Мартину мотоцикл, стоимость которого составляет примерно 100 тысяч рублей.

Симона Юнусова, Филипп Киркоров, Тимати, Бедрос Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Алиса Юнусова и Мартин Киркоров Анастасия Стоцкая, Ани Лорак, Филипп Киркоров с детьми Юлия Барановская с сыном и Мартин Киркоров Анастасия Стоцкая с детьми и сыном Филиппа Киркорова Наталья Бардо с сыном Филипп Киркоров, Тимати и Мартин Киркоров Саша Плющенко Филипп Киркоров с гостями (с нижнем ряду дочка Ани Лорак и сын Сергея Лазарева) Андрей Малахов