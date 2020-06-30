Звезда “Дневников вампира” Фиби Тонкин встречается с бывшим бойфрендом актрисы Бри Ларсон

30.06.2020, 16:30, Разное

О новом статусе в отношениях поклонники Фиби Тонкин узнали от нее самой: несколько часов назад она опубликовала в Instagram снимок, на котором целуется с молодым человеком. При этом лиц обоих почти не видно из-за защитных масок. “Не забывайте носить их”, – подписала фото актриса. Впрочем, раскрыть личность мужчины фолловерам не составило труда – ведь Фиби сама отметила его как Алекса Гринвальда, солиста группы Phantom Planet.

Алекс Гринвальд и Фиби Тонкин

О романе 30-летней актрисы и 40-летнего музыканта начали ходить слухи еще несколько месяцев назад из-за другой Instagram-публикации. В апреле Алекс опубликовал в своем блоге фото Фиби в фирменной футболке его группы и подписал его:

Эта новая футболка идет в комплекте с девушкой. Пожалуйста, купите ее. Прошел уже 21 день, и мне нужно выпроводить ее из своего дома.

Фото из Instagram Алекса Гринвальда Алекс Гринвальд Фиби Тонкин

Для Алекса Гринвальда это будет уже не первый роман с актрисой: музыкант долгое время встречался с исполнительницей роли Капитана Марвел Бри Ларсон, сопровождал ее на “Оскарх”, а в 2016 году сделал ей предложение руки и сердца. Но в октябре 2019 года пара разорвала трехлетнюю помолвку.

Они решили сделать шаг назад и расторгнуть помолвку, но остаются друзьями,

– сообщил тогда изданию People анонимный источник.

Бри Ларсон и Алекс Гринвальд

Бывший бойфренд Фиби Тонкин также довольно известен: речь о ее коллеге Поле Уэсли, который играл в сериале “Дневники вампира” главную роль. Они познакомились как раз на съемках этого проекта в 2013 году, но встречаться начали только после того, как актер официально расторг брак с актрисой и коллегой по фильму “Зимние мертвецы” Торри Девито, с которой прожил два года. В 2017-м, после четырех лет отношений, Пол и Фиби расстались: информацию об этом сообщило издание US Weekly. Однако вскоре после этого стало известно, что они решили дать своим отношениям второй шанс, а фотоагентства вновь начали выкладывать в сеть совместные фото пары. Спустя несколько месяцев после этого, в октябре 2017 года, стало известно, что пара распалась окончательно и попытка номер два им не удалась. О следующей возлюбленной Пола СМИ узнали уже после того, как он с ней обручился. В феврале 2019 года появилась новость о том, что Уэсли женат на Инес де Рамон, тренере по здоровому образу жизни.

Пол Уэсли и Фиби Тонкин