 

«А вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров?»: Регина Тодоренко испытывает чувство вины из-за рабочих командировок

30.06.2020, 16:30, Разное

Регина Тодоренко в своем микроблоге в Instagram пояснила о чувстве вины, одолевающем ее в период рабочих командировок. Телеведущая переживает, что маленький сын может в это время звать ее.
Регина Тодоренко должна отправиться в 3-дневную рабочую поездку, а из-за пандемии коронавируса не хочет рисковать и брать с собой полуторагодовалого сына. Избраннице Влада Топалова очень непросто пережить такую разлуку. Она не боится оставлять наследника с супругом, так как он ранее сам вставал к мальчику ночью, переодевал и укачивал его в колыбельке, позволяя возлюбленной отдохнуть. Регина Тодоренко уверена, ее мужчины прекрасно проведут время, однако переживает, что может пропустить в этот момент одно из важных событий в жизни сына, такое, как первое слово.

Телеведущая считает себя «типичной сумасшедшей мамочкой», тревожащейся относительно любого повода и особенно, о предстоящей разлуке. Она спросила у подписчиков, испытывали ли они подобные ощущения и как с ними справлялись. Поклонники поддержали возлюбленную Топалова, отметив, что бывало по-разному, и тревожились, и скучали. Однако фолловеры считают, «маме также нужно развиваться, поскольку если она счастливая, то счастлива и вся семья».



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