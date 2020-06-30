В Подмосковье 14-летний школьник до смерти забил мужчину

30.06.2020, 16:23, Разное

В подмосковном Воскресенске 14-летний школьник до смерти забил мужчину. Инцидент произошел в садоводческом некоммерческом товариществе.

Подросток пояснил, что напал на 57-летнего жителя из-за вспыхнувшего чувства неприязни. Он нанес ему несколько ударов по нижней части туловища. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от тупой травмы живота, которая привела к разрыву селезенки. Возбуждено уголовное дело.