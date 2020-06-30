Бывшего замгубернатора Курганской области приговорили к 11 годам за взятки

30.06.2020, 16:16, Новости дня

Курганский городской суд приговорил экс-замглавы региона Романа Ванюкова к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 9 млн рублей за получение взяток на сумму 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 9 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.

Ванюкову ранее предъявили обвинение в получении более 3 млн рублей в качестве взятки. Задержаны были сам Ванюков, взяткодатель Авак Бабаян, а также посредник – Олег Пархаев. Позже выяснились и другие эпизоды противоправной деятельности чиновника. Для него требовали 15 лет тюрьмы и штраф в 26 млн рублей за попытку получения взяток на 27 млн рублей.

«Суд признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 9 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет», – сообщили в пресс-службе.

Конфискованы 5,17 млн рублей, в счет обеспечительных мер арестованы 1 млн рублей и автомобиль Toyota RAV 4, которые принадлежали сестре Ванюкова.

Его осудили за три преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Взятка в крупном и особо крупном размере»).

Ванюков курировал вопросы финансирования содержания дорог регионального и межмуниципального значения области, в 2018 году он давал указание подчиненным в первоочередном порядке производить выплаты по исполненным контрактам тем хозсубъектам, которые передавали ему взятки. Он получил более 5 млн рублей от четырех предпринимателей.

В конце апреля в Курганской области был также задержан бывший первый замглавы региона Сергей Пугин по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.