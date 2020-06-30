 

Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновляет исторический рекорд

30.06.2020, 16:16, Новости дня

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже три дня подряд обновляет рекорд за всю историю.

Цена Аи-95 по итогам 30 июня с поставкой в Европейской части по национальному индексу выросла до 58,324 тыс. рублей за тонну, прирост по сравнению с прошлым днем составил 0,26%, передает РИА «Новости».

Объем составил 7,05 тыс. тонн или 411,19 млн рублей.

Тем временем директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов в своей презентации сообщил, что ведомство ожидает роста производства бензина в стране в июле до 3,55 млн тонн с 3,05 млн тонн в июне.

В июле 2019 года производство бензина составляло 3,447 млн тонн.

Производство бензина в стране сократилось на 30% в апреле в месячном выражении до 2,428 млн тонн, в мае оно опустилось еще на 4% до 2,337 млн. В июне ожидается рост до 3,05 млн тонн (31%).

Рубцов пояснил, что кризис связан с ограничительными мерами по коронавирусу. За этот период производство бензина удалось удержать выше уровня спроса и скоординировать график ремонта НПЗ.

«Сегодня много звучит, что восстанавливается резко спрос, растут цены. Но вот наши оценки в начале года по конечному спросу, они были на уровне 90-95% от уровня 2019 года», – добавил чиновник.

На прошлой неделе в ФАС заявили, что с июля нормативы на реализацию топлива нефтяными компаниями вернутся к прежним уровням и в оптовом сегменте ситуация стабилизируется.



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