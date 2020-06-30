Адвокат рассказал, как Петросян отреагировал на конфликт жены и дочери

30.06.2020, 16:09, Разное

Адвокат Сергей Жорин пояснил о том, как Евгений Петросян отреагировал на конфликт жены и дочери. Выяснилось, что юморист воспринял эту ситуацию как предательство.

Как известно, молодая супруга и дочь Евгения Петросяна так и не смогли найти общий язык. Всё дело в том, что Викторина Петросян не одобряет новые отношения отца и даже встала на сторону его бывшей жены Елены Степаненко. Сам артист воспринял такую позицию наследницы как предательство.

Адвокат считает, что настоящей причиной конфликта является не женская солидарность или ревность. По его мнению, поведение Викторины Петросян имеет прагматичный характер.

В предыдущем браке юморист купил для дочери дом в США, даже несмотря на то, что не хотел, чтобы она переезжала в другую страну. Однако эта недвижимость считается совместно нажитым имуществом экс-супругов. Исходя из этого, дочь Петросяна опасалась, что в случае развода отца с Еленой Степаненко может остаться без него.

«Она понимает, что родной папа у нее дом забирать не будет, а вот неродная мама может совершенно спокойно выделить свою долю и забрать», – объяснил Сергей Жорин.

Помимо этого, Татьяна Брухунова может родить Петросяну ребёнка, тем самым увеличив число претендентов на его наследство. Скорее всего, именно эти факторы стали причиной того, что Викторина Петросян не принимает молодую жену отца.