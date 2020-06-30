В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров

30.06.2020, 15:55, Новости дня

Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который обвиняется в убийстве пенсионеров. Дело будет направлено на повторное рассмотрение.

Кроме Скрундика участие в преступлениях принимали Виталий Мятеж и Валентин Бушнин, им назначили 22 года и 18 лет колонии соответственно. Как сообщает TUT.BY, свои действия жители Белоруссии совершали для того, чтобы раздобыть средства на выпивку.

В январе 2019 года в деревне Суховчицы был убит 79-летний Михаил Шугалей. Сначала пенсионера душили шнурком от спортивных штанов, а затем устроили пожар в его доме. Как оказалось, Шугалей сгорел заживо.

Через неделю после первого убийства произошло нападение на 94-летнего Владимира Гаркавого. Его тоже душили, а затем сожгли живьем.

Через 10 дней после второго убийства мужчины напали на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик избил пенсионерку, грозился убить, вымогая деньги на выпивку. К счастью, бабушке удалось выжить. Благодаря ей сотрудники правоохранительных органов и смогли начать расследование в отношении убийц.

Верховный суд отменил смертный приговор в отношении Скрундика, поскольку тот якобы не был основным виновником случившихся преступлений. Сам обвиняемый просил оставить его в тюрьме, но не лишать жизни.

Белоруссия — единственная страна в Европе и на пространстве СНГ, где по сей день действует смертная казнь. Исключительная мера наказания может быть назначена лишь в отношении мужчин, достигших совершеннолетнего возраста.