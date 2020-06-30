Опрос: Во второй тур выборов президента сейчас вышли бы Зеленский и Бойко

30.06.2020, 15:54, Новости дня

Если бы выборы президента прошли в ближайшее время, то нынешний лидер страны Владимир Зеленский и сопредседатель партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко вышли бы во второй тур. Об этом говорится в опросе Центра Разумкова, опубликованном 30 июня.

За Зеленского отдали бы свой голос 35% среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с кандидатом, за Бойко – 20%.

Лидера “Европейской солидарности” Петра Порошенко поддержали бы 16%, главу “Батьківщини” Юлию Тимошенко – 8%, главу партии “Сила и честь” Игоря Смешко – 4%, лидера партии “Гражданская позиция” Анатолия Гриценко – 3%, главу секретариата партии “Свобода” Руслана Кошулинского – 2%, экс-нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула – 2% и лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 1%.

В случае, если бы состоялся второй тур президентских выборов, и в него, как и в 2019 году, вышли бы Зеленский и Порошенко, за Зеленского проголосовали бы 41% всех респондентов (или 70% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать), а за Порошенко – соответственно 16% и 30%.

Исследование было проведено с 17-го по 24 июня 2020 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проведен при поддержке Представительства “Фонда Фридриха Науманна за свободу” в Украине.

В первом туре президентских выборов в марте 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.