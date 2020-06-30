 

В праймериз “Слуги народа” на кандидата мэра Киева участвуют четыре нардепа – Качура

30.06.2020, 15:54, Новости дня

Во внутрипартийных праймериз “Слуги народа” на кандидата в мэры Киева участвуют четыре депутата. Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” сообщил нардеп из фракции политсилы Александр Качура.

“Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появиться в последний момент извне”, – отметил Качура.

Нардеп высказал мнение, что у него высокие шансы в этих выборах, а наиболее серьезным соперником назвал действующего мэра Виталия Кличко.

“На сегодняшний день нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении принимать участие в выборах мэра. Я знаю, что собираются “пойти в мэры” известные предприниматели, ведущие телеканалов”, – подчеркнул Качура.

Он считает, что на выборы мэра столицы пойдут больше 10 кандидатов.

По словам Качуры, кандидат в мэры от “Слуги народа” будет определен через несколько недель президентом Украины Владимиром Зеленским, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании, добавил нардеп.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили трое нардепов от “Слуги народа”: Александр Дубинский, Александр Ткаченко (потом он был назначен министром культуры) и Николай Тищенко. Ирина Верещук говорила, что вопрос ее участия в выборах Киевского городского головы “остается открытым”. По данным СМИ, участие в выборах может принять и Виктор Ляшко. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что кандидат от “Слуги народа” будет выбран на основании результатов социологических замеров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Ермак поручил главам ОГА подготовить концепцию развития туризма в своих регионах

27.04 / Песков назвал чушью попытки политизировать российскую помощь другим странам

08.05 / “Антиколомойский” законопроект может быть принят 13 мая – Разумков

10.06 / Учения Baltops-2020 и реакция Москвы 

12.06 / Появилась карта выхода российских регионов из режима ограничений

03.06 / Стало известно о договоренности Москвы и Эр-Рияда продлить квоту сокращения добычи нефти

09.06 / Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его состоянии

01.06 / Возобновлен транзит по газопроводу «Ямал – Европа»

30.06 / Эксперты выяснили, какая пищевая добавка оказалась опасной для кишечника

20.06 / Игроки «Зенита» вышли на игру в футболках с фотографиями погибших медиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска