 

13 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

30.06.2020, 15:54, Новости дня

Требованиям ослабления карантина по состоянию на 30 июня не соответствуют 13 областей Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и Закарпатье, в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Негативная динамика наблюдается на Волыни, в Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Помимо этого, на Волыни и Закарпатье превышены предельные значения загруженности больниц. А в Донецкой, Луганской и Черниговской областях проведено недостаточно лабораторных тестов на COVID-19.

Скриншот: moz.gov.ua

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С начала июня в Украине возросло количество выявляемых за сутки случаев COVID-19. 25 июня суточный прирост достиг максимума с начала эпидемии – коронавирус подтвердили у 1109 лиц.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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