«Ровно год назад я начала путь к похудению»: падчерица Стаса Михайлова сбросила 10 килограммов

30.06.2020, 15:53, Разное

Падчерица Стаса Михайлова продемонстрировала фанатам идеальную фигуру в купальнике. 21-летняя Ева в своём Instagram-аккаунте рассказала, что сбросила 10 лишних килограммов.

У супруги Стаса Михайлова четверо детей: Иванна и Мария появились в браке с известным певцом, а отец Андрея и Евы – футболист Андрей Канчельскис. Ева давно ведёт микроблог в Сети, где демонстрирует личные фотографии. Недавно она опубликовала пост, где поделилась своими успехами: «Ровно год назад я начала путь к похудению. На сегодняшний день я достигла своей цели -10 кг!».

Фолловеры пожелали автору поста женского счастья и попросили Еву раскрыть свой путь к стройности, отметив, что и сегодня, и год назад она прекрасно выглядит: «Вы молодец, Евочка! Фигура класс, цель достигнута». Также фанаты посоветовали звезде Инстаграмма закрепить результат и больше не худеть.

Ева Канчельскис учится в Королевском колледже Великобритании. Каникулы она зачастую проводит, путешествуя по миру с семьёй. Фото из поездок Ева публикует в соцсети, благодаря чему собрала более 54 тысяч подписчиков.