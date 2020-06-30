Вернувшаяся в Россию фигуристка Медведева проверилась на коронавирус

30.06.2020, 15:53, Новости дня

Российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Коган.

«Евгения Медведева прилетела в Москву, сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые были отрицательными. Сейчас Женя находится на самоизоляции, и как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед», – цитирует Когана ТАСС.

Медведева была в Японии с начала апреля, где планировалось мероприятие с ее участием. Оно было отменено из-за коронавируса.

Напомним, в японских соцсетях пользователи заявили, что российская фигуристка тренировалась на катке в городе Хатинохе, который ранее был закрыт для посещения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Местные жители раскритиковали фигуристку за такое поведение, а некоторые даже призвали Медведеву покинуть Японию.

Агент Медведевой Ари Закаря опровергал слухи о том, что во время самоизоляции в Японии Медведева проводит тренировки.