Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, как не допустить образования камней в желчном пузыре

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30.06.2020, 15:53, Разное

Диетолог-нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, как избежать образования камней в желчном пузыре. Камни способны блокировать желчные протоки, вызвать боли, воспаления и серьезные инфекции, чтобы предотвратить заболевание, следует придерживаться некоторых правил.
По словам эксперта, зачастую желчекаменная болезнь развивается у женщин старше 40 лет. Одна из главных причин ее появления – активность эстрогенов, женских половых гормонов, замедляющих выведение выработанной печенью желчи из желчного пузыря. Риск образования камней увеличивается в период беременности, у людей с сахарным диабетом, ожирением. Болезнь может появиться из-за наследственности, избыточного количества в желчи холестерина, кальция, воспалительных процессов, неправильного питания, аллергии на некоторые продукты, малоподвижного образа жизни, приема противозачаточных препаратов.

В целях профилактики заболевания следует регулярно употреблять продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой. В рацион желательно включить зелень, свежие фрукты и овощи, семена, бобовые, свеклу, одуванчик, артишок. Новикова советует отказаться от жареной, жирной пищи, сыра, сахара, простых углеводов, глютена, арахиса, молока, гидрогенизированных масел, пасленовых овощей.

Для избежания образования камней важно следить за весом, не забывать о физических нагрузках. Ожирение повышает уровень холестерина в печени, поэтому нужно вести активный образ жизни, избегать появления лишних килограммов, – отметила специалист.



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