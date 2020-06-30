В Латвии запрещена трансляция семи российских каналов

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30.06.2020, 15:53, Новости дня

Трансляция семи входящих в семью RT российских каналов запрещена на территории Латвии по решению Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ).

«НСЭСМИ, выполняя установленные Советом ЕС санкции, принял решение запретить в Латвии вещание семи телеканалов группы RT, ранее известной как Russia Today, которые по оценке учреждений государственной безопасности Латвии являются наиболее влиятельными рупорами российской пропаганды на Западе», – передает ТАСС сообщение НСЭСМИ.

Указывается, что запрещены телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Это объясняется тем, что они «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева», который находится под санкциями ЕС.

В странах Прибалтики неоднократно предвзято относились к российским СМИ. Так, в феврале корреспондента газеты «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, а в январе филиал российского агентства Sputnik прекратил работу в Эстонии – сотрудникам заблокировали возможность получать зарплату и стали угрожать уголовным преследованием. 



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