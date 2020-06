В Китае открыт вирус гриппа, потенциально способный вызвать пандемию

30.06.2020, 15:40, Новости дня

Исследователи в Китае открыли новый тип свиного гриппа, способного вызвать пандемию. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Труды Национальной академии наук»).

Вирус, названный G4, является генетическим потомком штамма H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году.

Он обладает «всеми существенными характеристиками, указывающими на высокую адаптированность к заражению людей», пишут авторы – ученые китайских университетов и китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Было замечено, что G4 обладает высокой степенью инфекционности, размножаясь в человеческих клетках и вызывая более серьезные симптомы, чем другие вирусы.

Тесты также показали, что иммунитет, приобретаемый человеком после сезонного гриппа, не обеспечивает защиту от G4.