 

Рудковская поздравила среднего сына с 18-летием

30.06.2020, 15:37, Разное

В честь дня рождения продюсер украсила дом голубыми шарами и надувными цифрами “1” и “8”. Артистка преподнесла сыну огромный торт с малиновой начинкой. На поздравительном снимке Яна Рудковская стоит в обнимку с Николаем и маленьким Сашей.

Гном Гномыч с улыбкой смотрит в кадр, да и сама продюсер, судя по довольному лицу, крайне рада совершеннолетию наследника. А вот именинник даже не смотрит в камеру, сохраняя спокойствие. Возможно, просто уже представляет, как оторвется с друзьями в честь своего дня рождения.

В личном блоге Николай Батурин опубликовал фотографию без родственников. Парень стоит около машины с бутылкой шампанского. Молодой человек уже решил, чем займется “во взрослой жизни”. Средний сын Яны Рудковской пытается строить музыкальную карьеру. Он читает рэп под псевдонимом Micro-ice – весной этого года у него даже вышел первый трек. Также начинающий артист подписал контракт с Sony Music.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2019 в 4:41 PDT

Напомним, Коля – сын миллиардера Виктора Батурина. Продюсер вышла замуж за предпринимателя в 2001 году, впоследствии усыновив ребенка бизнесмена от предыдущих отношений. В 2008-м пара рассталась, и для Яны Рудковской начался длительный бракоразводный процесс.



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