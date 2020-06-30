 

Школьникам из разных классов запретят общаться между собой

30.06.2020, 15:37, Разное

В Роспотребнадзоре рассказали о новых санитарных правилах для школ. В соответствии с ними с 1 сентября ученикам из разных классов будет запрещено общаться друг с другом на переменах.

Кроме того, специалисты ведомства также рекомендуют свести к минимуму количество учеников одного класса и не допускать смешения классов в группах продленного дня. Помимо этого в школах запретят массовые мероприятия, а занятия физической культурой по возможности будут проводиться на улице.



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