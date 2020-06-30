70-80% трансплантаций костного мозга в РФ осуществляется от национальных доноров

30.06.2020, 15:30, Разное



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Стандартной терапией при остром миелоидном лейкозе является высокоинтенсивная химиотерапия и трансплантация костного мозга (ТКМ). В случае, если нет возможности привлечь родственного донора (вероятность совместимости с членами семьи составляет 25%), материал для трансплантации подбирается в регистре доноров. Ежегодно в ТКМ нуждаются более 5 000 россиян. Еще 7-10 лет назад врачи вынуждены были искать доноров преимущественно в иностранных регистрах, что создавало огромные сложности как для медиков, так и для больных. Кроме того, процедура активации совместимого донора из иностранного регистра очень дорогостоящая — она обойдется минимум в 20 тысяч евро для пациента.

«В последние годы проводится огромная работа по рекрутированию доноров в российские регистры костного мозга, теперь они огромны. Практически 70-80% неродственных трансплантаций в нашем центре выполняется от российских доноров. Единственно, в чем существует проблема — это информирование потенциальных доноров. Привлечением доноров должны заниматься профессиональные специалисты. Пациенты должны быть абсолютно уверены, что если донор найден, он не откажется в последний момент из-за того, что его в чем-то не проинформировали. Мы с таким сталкиваемся, к сожалению», – сообщила заведующая отделом химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и ТКМ «НМИЦ гематологии» Елена Паровичникова.

По данным благотворительного фонда «Адвита», в настоящий момент база данных отечественного регистра объединяет в себе информацию из 15 локальных регистров, и содержит около 100 тыс. фенотипов протипированных потенциальных доноров костного мозга.

Чтобы стать потенциальным донором, необходимо сдать 9 мл крови из вены в отделении переливания крови или в офисах медицинской компании «Инвитро». Проба крови из вены будет передана на анализ в лабораторию тканевого типирования, результаты генетического исследования будут анонимно внесены в базу данных. Если появится пациент, которому вы подходите в качестве донора, вам об этом сообщат, после чего необходимо принять решение о том, согласны ли вы стать потенциальным донором.

Забор костного мозга для трансплантации происходит двумя способами: из тазовой кости под общим наркозом, либо из крови через сепаратор, отлавливающий стволовые гемопоэтические клетки. Оба варианта безопасны для донора.