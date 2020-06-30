 

Курс властей Украины не одобряют две трети жителей страны

30.06.2020, 15:30, Новости дня

Процент жителей Украины, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, вырос за два месяца с 49 до 60, следует из опроса социологической службы центра Разумкова.

«19% респондентов считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 61% – что события развиваются в неправильном направлении. Остальные затруднились ответить», – передает РИА «Новости» сообщение центра Разумкова.

17,5% опрошенных считают, что Украина может преодолеть проблемы и трудности в течение нескольких лет, 43,5% верят в то, что это удастся в более отдаленной перспективе, а 17% не верят в возможность их преодоления.

22% не смогли дать четкого ответа.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова при поддержке представительства «Фонда Фридриха Науманна за свободу» с 17 по 24 июня. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.

Кроме того, на Украине сократилось число доверяющих главе государства Владимиру Зеленскому жителей страны – до 41%.



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