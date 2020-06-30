Теоретики обосновали новый предел квантования секунды

30.06.2020, 15:30, Разное

Американские исследователи опубликовали доклад о делении секунды на части. В своей работе физики-теоретики изложили факторы, служащие обоснованием для нового предела квантования данной временной единицы.

Инновационный подход, предложенный тремя специалистами из Университета штата Пенсильвания, показал численные величины кванта. Также исследователи смогли ответить на вопрос относительно факторов, от которых зависит квантование единиц времени. По их расчетам, изложенным в отчете о проведенном исследовании, предел деления секунды равен 10-33 секунды. Теория была создана учеными вследствие попыток найти выход из противоречий в объяснении времени как критерия, по которому описываются те или иные явления.

Согласно общей теории относительности, время является неделимой величиной, меняющей свою скорость согласно темпу перемещения объекта или силы притяжения. В рамках же теории квантовой механики время всегда сохраняет одну скорость, однако при квантовании может разбиваться на определенные и неизменные временные единицы. В таком случае время выступает в качестве части четырехмерного пространства-времени и соответственно планковской длине, или меры с фундаментальными физическими постоянными, например, скоростью света и гравитационной постоянной, определенными и доказанными экспериментальным путем.

Исходя из квантования времени предполагается наличие «универсальных часов» с предельно малыми частями, обозначающими переход состояний некоего объекта, наблюдаемого материально. Скорость перемены этих состояний и являлась вопросом, который уже давно пытался решить ученый мир. Связав данную величину с менее быстрым генератором энергии, исследователи увидели равность чистой энергии объекта и генератора. Следовательно, колебания объекта и энергии не могут быть синхронизированными. Точно измерить настолько короткий период пока не представляется возможным, однако в будущем и эта проблема может быть успешно решена.