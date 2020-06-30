Павел Деревянко высказался о появлении полиции на съемках сериала “Беспринципные”: Фигня какая-то

30.06.2020, 15:23, Разное

Накануне, 29 июня, киношники перекрыли Спиридоньевский

переулок, что недалеко от Патриарших прудов. Создатели сериала “Беспринципные”

перегородили проезжую часть, создав огромную пробку.

Жителей центра Москвы вынужденное соседство с киноделами не

обрадовало. Возмущенные граждане вызвали полицию. Прибывшие на место

сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном правонарушении. Сейчас

стражи порядка проводят проверку.

Новость о том, что съемочной командой сериала “Беспринципные”

заинтересовалась полиция, прокомментировал актер Павел Деревянко. В теленовелле

он играет одну из главных ролей.

Деревянко сообщил, что для съемок действительно пришлось

перекрыть дорогу. Трудились до позднего вечера. Никаких эксцессов, по

словам звезды, за время работы не произошло. “Фигня какая-то”, – высказался

Павел.

Артист добавил, что полицейских на площадке не видел. Между

тем знаменитость не исключает, что стражи порядка действительно приезжали.

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Публикация от Pavel Derevyanko (@pablo_derevyanko) 29 Июн 2020 в 10:55 PDT

Напомним, сериал “Беспринципные” снимается по сценарию

писателя Александра Цыпкина. Режиссером картины является Роман Прыгунов,

известный проектами “Духless”, “Мертвое озеро”, “Магомаев” и другими. В ленте

снимаются Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Максим Виторган, Аглая

Тарасова.