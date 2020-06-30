Мария Порошина о разводе после 17 лет брака и рождении пятого ребенка: “Сыном забеременела спустя 5 месяцев после расставания с Ильей”

30.06.2020, 15:20, Разное

О разводе с Ильей Древновым

Два года назад стало известно, что актриса разводится – с Ильей Древновым она прожила в браке 17 лет.

Пришел такой период, видимо, он приближался медленно – и последнее время были некие вопросы, споры. Наверное, они возникают во всех парах. Но мы не выдержали это испытание и приняли решение разойтись. В никуда к никому. Просто решили не быть друг с другом. Были мысли о воссоединении, были мысли, что можем начать все сначала. К сожалению, у нас это не вышло. И в январе месяце, после Нового года, я подала на развод. Мы не хотели этого делать год… Я не требовательный, мягкий, всепрощающий человек. В этом моя беда. Надо указывать на какие-то вещи, сразу их исправлять и говорить честно. Из-за своей мягкости какие-то вещи упустила. В разводе виноваты оба. Характеры, некая непримиримость с чем-то сделали свое дело. Мы не шли на уступки. Мы любили друг друга с Ильей, и эти 17 лет принесли много чего хорошего. Я благодарна за эти отношения, за то, что у нас такие прекрасные дети.

О рождении пятого ребенка

Вскоре после известий о разводе с Древновым в прессе начали появляться слухи, что Мария беременна пятым ребенком – у актрисы есть дочь от брака с Гошей Куценко и трое дочерей от Ильи. Имя отца сына Порошина до сих пор не раскрывает. Известно, что мужчина не поддерживал Марию во время беременности и сейчас они не общаются.

Я, наверное, должна была сохранить брак… Но все что не делается – все делается для чего-то. И через 5 месяцев после нашего расхода я забеременела. Это было абсолютно неожиданно. В ситуации незамужества и начавшихся отношений. Конечно же, ребенок должен был родиться и сомнений в этом у меня не было, потому что я люблю детей. А потом я узнала, что это мальчик и приняла эту ситуацию, что я буду одна со всеми детьми.

Мария Порошина с мамой и детьми Мария Порошина с сыномО браке с Гошей Куценко

В 18 лет я была на втором курсе, вот тогда я уже действительно присмотрелась к Гоше. Мне казалось, что он с женским полом общается так… Очень жизнерадостный, активный, любит делать комплименты… И я всерьез не относилась поначалу, а потом поняла, что между нами что-то такое более серьезное происходит, наверное.

Гоша со своей легкостью, со своим обаянием был настолько искренен и опять же обворожителен, что я поняла: а зачем я, если я люблю этого человека, строю какие-то препоны, ставлю стену? И если оба хотят быть вместе, значит надо пробовать и плыть по этому, пусть даже иногда грязному, течению. Отмываться и любить друг друга. Верить в друг друга, помогать. Был сложный период в смысле работы, учебы. Мы многое с Гошей прошли: и безденежье, и безработицу. Ну ссоры у каждых случаются. Я даже не помню, чтобы у нас была какая-то кардинальная ссора. До сих пор Гоша в моей жизни как добрый ангел-хранитель, который появляется в ту самую минуту, когда совсем тяжело. Спасает, поднимает дух, смешит и находится всегда рядом.

Как таковой свадьбы у нас не было. У нас были деньги на свадьбу, которые нам подарили друзья в те тяжелые времена. Но мы поехали в Голландию, в Германию, путешествовали. Мы решили, что вот такой образ жизни, красота природы, замков и картинных галерей и всего, что мы видели в других странах, – это чудесный подарок. И лучше нам быть вдвоем в замечательных местах, чем вдвоем сидеть, выпивать и есть, ну и, конечно, радовать близких и родных. Но, к сожалению, мы были немножко эгоистами и потратили все деньги на себя. И потом мы, конечно, планировали снова устроить свадьбу, но не сложилось. Мы прожили пять лет в мире и согласии.

О расставании с Гошей Куценко

Причиной развода актеров стали измены Куценко. Мария узнала об измене мужа, когда их дочери Полине было всего три месяца.

Я приняла решение, что лучше быть одной, чем в какой-то другой ситуации с другими условиями. Произойди эта ситуация сейчас, может быть, я совершенно по-другому прореагировала бы, учитывая жизненный опыт, состояние души, приоритеты. Может быть, я так круто не повернула бы эту историю. Но тогда произошло так, и моя душа понимала, что только так и никак иначе. И мы разошлись, любя друг друга. Решили взять паузу, подумать, быть свободными.Он сам рассказал об измене. Он был честен. Это был приступ доверия, приступ любви… У нас отношения были очень странные, мы были, как Ромео и Джульетта. Мы были максимально друг на друге сосредоточены и требовательны друг к другу. Но тот момент прошел. Он был очень горький. И жить, честно говоря, не хотелось. Я не знала, как с этим справляться и что дальше будет. Но и быть вместе мы не могли.

Мария Порошина и Гоша Куценко на выпускном дочери Полины