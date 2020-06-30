На новые санкции Брюсселя Мадуро ответил выдворением посла ЕС

30.06.2020, 15:18, Новости дня

Венесуэльский лидер Николас Мадуро дал послу ЕС в Каракасе 72 часа на то, чтобы покинуть страну, пишет El País. Он пошёл на этот шаг после того, как Брюссель ввёл санкции против 11 официальных лиц Венесуэлы, которых Евросоюз посчитал «близкими к чавистскому режиму».



Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал выдворить из страны посла Евросоюза Исабель Бриланте Педроса, пишет El País. Произошло это через несколько часов после того, как Брюссель объявил о новых санкциях в отношении 11 официальных лиц, которых считают «близкими» к «чавистскому режиму».

Под ограничительные меры попал даже оппозиционер-диссидент Луис Парра, который в январе этого года был избран на пост спикера венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи, сменив на этой должности оппозиционного лидера Хуана Гуаидо.

Другие десять чиновников, по мнению Брюсселя, либо препятствовали выходу Венесуэлы из нынешнего институционального и политического кризиса, либо активно участвовали в преследовании оппозиции.

«Кто они такие, чтобы пытаться навязать свою волю с помощью этой угрозы?! — прокомментировал Мадуро своё решение. — Довольно! Я решил дать послу Евросоюза в Каракасе 72 часа на то, чтобы покинуть нашу страну. Хватит уже этого европейского колониализма против Венесуэлы. Сегодня ЕС издал резолюцию, вводящую санкции против венесуэльцев, которые, входя в состав государственных учреждений, уважают Конституцию, поддерживают руководство Национальной ассамблеи, потому что оно отказалось выполнять приказы посольства ЕС в Каракасе».

Более того, венесуэльский лидер выступил с предупреждением, что сохраняет за собой возможность прибегнуть к «дипломатическим действиям» в отношении посла Испании Хесуса Силвы. Мадуро связал это с деятельностью венесуэльского оппозиционного лидера Леопольдо Лопеса, который уже больше года находится под защитой посольства Испании в Каракасе.

Как поясняет El País, «чавистский режим» считает Лопеса причастным к неудавшейся высадке диверсантов на два пляжа, находящихся неподалёку от Каракаса.