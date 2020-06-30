Учёные: Поднятие тяжестей укрепляет нервную систему

30.06.2020, 15:17, Разное

Учёные из Ньюкаслского университета в Великобритании установили, что поднятие тяжестей укрепляет нервную систему. Результаты исследования появились в журнале JNeurosci.

Некоторых людей, занимающихся тяжёлой атлетикой, разочаровывают начальные результаты. Однако специалисты уверяют: не стоит расстраиваться раньше времени, ведь первые несколько недель тренировок способствуют укреплению нервной системы человека, а не его мышц.

Всё дело в том, что мозг координирует движения с помощью двух основных нервных магистралей, которые опускаются к спинному мозгу: КСТ и РСТ. Как известно, первая из них – это главный путь, тогда как вторая лишь осуществляет контроль за позой. Тем не менее, во время силовых тренировок КСТ не изменяется, из-за чего увеличение силы должно осуществляться с помощью более простого РСТ.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого научили обезьян одной рукой тянуть ручку с утяжелением. В течении 12 недель её вес увеличивали. Исследователи ежедневно осуществляли стимуляцию моторной коры и двух моторных трактов, устанавливая электрическую активность в мышцах руки. В режиме тренировки реакция от стимуляции коры и РСТ возрастала, что является показателем усиленной передачи импульсов.

Стоит отметить, что по прошествии ещё нескольких месяцев проведения силовых тренировок, стимуляция РСТ стала причиной значительной реакции нервной системы.