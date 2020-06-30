 

Кабмин поддержал проект о лишении свободы за наркопропаганду в интернете

30.06.2020, 15:16, Новости дня

Правительство РФ поддержало законопроект депутата Госдумы Василия Пискарева о лишении свободы на срок до 10 лет за пропаганду употребления наркотиков в интернете.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний», – говорится в проекте официального отзыва кабмина, передает ТАСС. 

Законопроект дополняет ч.2 ст.230 УК РФ, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Теперь к наказание предполагается за пропаганду наркотиков «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет».

Наказание предусматривает от 5 до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 

Также инициатива предусматривает лишение свободы на срок 12-15 лет за любую пропаганду наркотиков, которая привела по неосторожности к смерти двух и более лиц. Законопроект пока не внесен в Госдуму.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщал, что молодые люди в Москве стали меньше потреблять тяжелых наркотиков, но растет число употребляющих спайсы и синтетические амфетамины.



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