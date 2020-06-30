Борющийся с лейкемией Тиньков переболел коронавирусом

30.06.2020, 15:16, Новости дня

Российский бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что после лечения лейкемии у него началась ремиссия, но он решился сделать пересадку костного мозга.

Тиньков в своем посте в Instagram поблагодарил врачей за своевременно выявленный рак и за лечение химиотерапией, благодаря которому у него началась ремиссия.

«Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение – делать пересадку костного мозга», – написал он.

Бизнесмен добавил, что пересадку намерен проводить в Лондоне, после него у него должны пройти «долгие месяцы реабилитации», которые могут растянуться до года.

«Молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19. Да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», – сообщил он.

Также Тиньков поблагодарил свою семью и близких за то, что они были с ним все это время.

Он выразил уверенность, что председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз и все его партнеры смогут вывести предприятие из кризиса.

Тиньков извинился перед всеми, «кого обидел в этой жизни, вольно или невольно», и добавил, что во многих интервью «наговорил много глупостей», а также признал, что часто бывал неправ.

Напомним, налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира.

Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.