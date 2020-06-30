Порошенко поблагодарил европейских «коллег» за новые санкции против России

30.06.2020, 15:09, Разное

Петр Порошенко обратился через интернет к европейским «коллегам». Экс-президент Украины высказал слова благодарности за продление санкций в отношении России.

Как пишет издание «Политэксперт», свою признательность западным партнерам бывший глава государства высказал на странице своего профиля в соцсети Facebook. Напомним, должность президента Порошенко занимал в период с июня 2014 года по май 2019 года. За это время он утратил большинство приверженцев, набрав на выборах менее 9%, и проиграв их разгромным счетом.

Накануне страны Евросоюза приняли решение о продолжении санкционных мер в отношении Москвы. Как заявил Порошенко, сейчас такие действия Брюсселя и глав всех стран, входящих в ЕС, стали привычным фактом в ответ на, с его слов, «агрессию РФ против Украины». При этом ранее эти ограничения казались невероятными, потому сейчас Украина должна высоко ценить подобное отношение к себе со стороны Европы.

Период экономических и секторальных ограничительных мер был пролонгирован до конца текущего года. Как утверждал Порошенко ранее, Украина является наиболее проамериканской страной в мире, в планах же Москвы поссорить Киев и Вашингтон.