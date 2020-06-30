Спорт ставки на спорт события — 1xBet: квартет сильнейших в Austrian Pro Series

30.06.2020, 15:11, Рекомендуем

Теги: Развлечения, Спорт

Букмекерская контора 1хБет уже на протяжении долгого времени считается одной из самых популярных площадок для гемблинга. Компания предоставляет возможность делать ставки на многие спортивные дисциплины и мировые события, которые связаны с финансовыми и культурными мероприятиями. В том числе и на теннисные турниры. Спорт ставки на спорт события — 1xBet , а сделать их можно в режиме онлайн или в местных пунктах приема.

На днях в Вене прошел выставочный турнир Austrian Pro Series, где определялась четверка фаворитов, которые разыграют между собой титул первенства. В поединке сошлись третья ракетка мира Доминик Тим, Себастьян Офнер, Давид Пихлер и Лукас Ноймайер.

Квартет сильнейших определился в ходе матчей второго этапа мероприятий. Фаворитом всех встреч считался австрийский теннисист Доминик Тим, который успешно отыграл все шесть матчей в подгруппах, отдав соперникам только два сета. Спорт ставки на спортивные события — в 1xBet, а поставить их можно только на одну игру или на турнир в целом.

Все ставки киберспорт — md.1xbet.com: виртуальная реальность приносит деньги, а Тим уступил титул

Несмотря на прогнозы профессионалов, которые пророчили победу третьей ракетки мира, события финала прошли иначе. Финальная схватка развернулась на открытом теннисном корте в Зюдштадте. Именно там Тим отдал титул первенства своему соотечественнику Себастьяну Офнеру. Сделать ставки на его поражение можно было на сайте БК, равно как все ставки киберспорт — md.1xbet.com (принимаются от зарегистрированных пользователей).

Это поражение для Доминика стало первым в текущем сезоне. К слову, за время своей карьеры он:

16 раз становился победителем чемпионатов ATP в одиночном разряде;

стал победителем открытого чемпионата в Австралии в 2020 году, во Франции — в 2018-2019 г.;

вошел в топ-3 мирового рейтинга ATP.

Всего в турнире принимали участие 16 теннисистов из Австрии. Третье и четвертое место будет разыграно между Ноймайером и Пихлером. Напомним, что Уимблдон и Ролан Гаррос были перенесены, поэтому пока можно стать участниками пари виртуальных теннисных поединков. Все ставки киберспорт — md.1xbet.com принимаются круглосуточно.

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