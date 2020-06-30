Москва ответила на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США

30.06.2020, 14:53, Новости дня

Сообщения о вмешательстве РФ в выборы президента США – это внутриполитическая борьба, вмешательства Москвы в выборы в зарубежных государствах нет и быть не может, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.

Чуров заявил, комментируя сообщения о «российском вмешательстве», что «это внутриполитическая борьба», передает РИА «Новости».

«Естественно, вмешательство в организацию выборов практически невозможно: любая демократическая страна имеет защищенную избирательную систему, хорошо организованную, и никакое внешнее вмешательство здесь невозможно. Если только об этом не попросят», – отметил посол.

В качестве примера он привел власти Афганистана, которые всегда просят помочь в организации выборов, а также выборы в парламент Сербии на территории Косово, где оказал большое содействие представитель ООН.

Дипломат подчеркнул, что это было сделано «по просьбе и по решению международной организации».

«Что касается политики, любое обсуждение событий может трактоваться как вмешательство. Никакого, конечно, вмешательства России, в выборы в зарубежных государствах, нет и быть не может. Другой вопрос, что, изучая историю избирательных кампаний в Европе, мы видим, что особенно в послевоенные годы – в 1947-48 годы и далее – наблюдалось определенное участие иностранных государств в выборах на территории Италии, Франции, Чехословакии, Польской народной республики и так далее. Но те времена канули в Лету», – добавил Чуров.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. В 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

В апреле генеральный прокурор США Уильям Барр назвал расследование ФБР по «российскому вмешательству» в американские выборы в 2016 году безосновательным.

МИД РФ называл несостоятельной позицию о «вмешательстве» Москвы в выборы в США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Трамп начал мстить выдумщикам «российского вмешательства в выборы».