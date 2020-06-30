Назван источник загрязнения Химкинского водохранилища

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30.06.2020, 14:53, Новости дня

Утечка нефтепродуктов в Химкинское водохранилище произошла с территории главного военно-строительного управления «Спецстрой», сообщили представители Роспотребнадзора.

«Установлен источник сброса нефтепродуктов (масла) по адресу: г. Химки, Коммунальный проезд 12, ГВСУ «Спецстрой». Проведен осмотр территории ГВСУ «Спецстрой». При осмотре колодца на территории указанной организации установлено, что указанное сооружение наполнено нефтепродуктами (маслом). Произведен отбор проб», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. 

Также Росприроднадзор отмечает, что на территории ГВСУ «Спецстрой» выявлены дополнительные открытые резервуары с маслом, а также заброшенная автозаправка с подземными резервуарами, в которых содержатся остатки дизельного топлива. 

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора подтвердили превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в районе загрязнения в 1000 раз.

По факту утечки проверку начала прокуратура Московской области, передает ТАСС. Силовики установят причину и условия произошедшего и дадут правую оценку действий ответственных лиц.

Ранее в заливе Химкинского водохранилища появилось нефтяное пятно площадью 900 квадратных метров, причиной его появления стал слив сточных вод с нефтепродуктами с коллектора МУП «Химводосток». Позже площадь нефтяного пятна достигла 22,9 тыс. квадратных метров. 

Напомним, в июне был объявлен режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы в настоящее время продолжаются. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации на месте происшествия.

Кроме того, в июне нефтяное пятно обнаружили в Волге у берегов Саратова. А в мае спасатели остановили распространение пленки неизвестного происхождения на реке Баньке в Подмосковье, пятно также распространялось вдоль берега Москвы-реки.



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