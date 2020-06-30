Учёные раскрыли секрет бодрости при употреблении кофе

30.06.2020, 14:53, Разное

В течение последних 50 лет учёные, изучив ряд исследований, рекомендовали употреблять кофе с осторожностью. В результате последних экспериментов большинство мифов о вреде этого ароматного напитка было опровергнуто и даже раскрыт секрет бодрости.

Отечественные эксперты уверяют, что кофеин разнопланово влияет на организм, в большом количестве он вызывает нервозность и чувство тревоги, пищевые расстройства и даже привыкание, а в малом оказывает противоположный эффект. Кандидат биологических наук Игорь Смолин отметил, что после приёма кофе за счёт блокировки аденозиновых рецепторов, как правило, чувство усталости ослабевает и появляется приток сил, однако есть и те люди, у которых возникают слабость и сонливость. Российский диетолог Наталья Перова объяснила, что в ароматном напитке содержатся целебный магний, а также витамины и минералы, которые восстанавливают пораженные клетки и способствуют долголетию.

Американские медики решили узнать, как меняется частота сердечного ритма после приёма кофе. Было изучено состояние добровольцев до и после употребления бодрящего напитка, а также проведены дополнительные исследования в течение дня. Результаты впечатлили медиков: кофе на сердечный ритм оказывает минимальное воздействие. Учёные не увидели разницы, касаемой состояния здоровья, между кофеманами и теми, кто вообще не употребляет этот напиток.

Сотрудники Гарвардского университета пришли к выводу, что привычка пить кофе может защитить от сахарного диабета 2 типа. Метаболизм глюкозы улучшают фенольные соединения и магний, в избытке содержащиеся в ароматном напитке. В ходе проведенного эксперимента было выяснено, что вероятность риска диабета у людей, употребляющих 3 чашки кофе в день, была на 30% ниже, чем у тех, кто ограничивался одной порцией.

Кофе тёмной обжарки служит профилактикой при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Канадские учёные обнаружили, что соединения фенилинданы, образованные при обжиге кофейных зёрен, защищают мозг и не допускают появление двух белков, провоцирующих эти заболевания.