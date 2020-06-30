В столице начинаются отключения горячей воды

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30.06.2020, 14:46, Новости дня

С 1 июля в многоквартирных домах Москвы начнется плановое отключение горячей воды. Воду будут отключать не более чем на 10 дней. График отключения размещен на официальном портале правительства Москвы.

В 2020 году график отключения горячей воды был сдвинут из-за пандемии коронавируса COVID-19. Поэтому из-за режима повышенной готовности и ограничительных мер горячую воду не отключали до 1 июля.

Узнать график отключения горячей воды можно на официальном сайте мэра Москвы. На информационном сайте в поисковой строке нужно ввести название улицы и номер дома, после чего будет предоставлена информация о начале и завершении профилактических работ. За лето 2020 года гидравлические испытания будут проведены более чем на 16 тысячах километров тепловых сетей, чтобы выявить потенциально ненадежные участки. Это позволит предотвратить аварии на теплосетях в осенне-зимний отопительный сезон.



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