Шнуров стал генпродюсером RTVI

30.06.2020, 14:46, Новости дня

Музыкант, лидер группы "Ленинград" стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом сообщается на сайте СМИ.

Отмечается, что артист будет работать над главной задачей холдинга, а именно объединять миллионы русскоговорящих людей во всем мире через общий концепт. Предложение Сергею Шнурову занять такой пост сделал владелец RTVI Микаель Исраелян. Лидера музыкального коллектива выбрали потому, что он известен как в России, так и за рубежом.

Назначение Сергей Шнуров подтвердил на своей странице в Instagram.

RTVI был создан в 2000 году. Его штаб-квартира располагается в Нью-Йорке. Телеканал вещает в 53 странах.

Ранее стало известно, что Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора RTVI.