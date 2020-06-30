 

99-летняя рязанка победила COVID-19

30.06.2020, 14:46, Новости дня

Долгожительница вылечилась от коронавирусной инфекции. 99-летнюю рязанку Розу Алиеву сегодня выписали домой из областной больницы. Ей подарили цветы и поздравили с выздоровлением. Об этом сообщает ГТРК "Ока", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В медучреждение ветеран ВОВ поступила в тяжёлом состоянии пару недель назад. Врачи принимали все возможные меры, чтобы не довести дело до реанимации. Благодаря комплексной терапии и позитивному настрою пациентка пошла на поправку. Медики не скрывают, что этот случай стал для них настоящим триумфом.

"Прекрасное обслуживание и питание. У них есть лекарства и все необходимое", — говорит ветеран Великой Отечественной войны Роза Алиева.      

Текст:

ГТРК "Ока"



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