В деле российского актера Ефремова появился еще один потерпевший

30.06.2020, 14:45, Новости дня

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката семьи Захарова Александр Добровинский.

На данный момент в деле статус потерпевших имеют четыре человека: двое сыновей, жена и брат погибшего.

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