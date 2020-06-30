 

Степанов заявил, что наплыв туристов в Одессу может привести ко вспышке коронавируса

30.06.2020, 14:45, Новости дня

Наплыв туристов в Одессу на выходные может привести ко вспышке коронавируса в Украине. Об этом сегодня в ходе брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Все мы были свидетелями кадров относительно пробок на въезд в Одессу, которые длились около 2–2,5 часа. Это понятно, все люди хотели на такие длительные выходные поехать к морю. Это развитие нашего внутреннего туризма, но полное пренебрежение и несоблюдение любых правил и рекомендаций Минздрава. Кадры, которые мы видели с пляжей и из клубов – отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции, понимаю, что не пользовались антисептиками”, – отметил Степанов. 

Он призвал местные власти выполнять рекомендации Минздрава и контролировать ситуацию, чтобы не допустить стремительного распространения коронавируса.

Министр добавил, что понимает, насколько непопулярно сейчас ужесточать карантин либо проверки его соблюдения накануне предвыборной кампании. Но при этом призвал местные органы самоуправления думать о здоровье своих избирателей, а не “заигрывать” с ними.

Степанов также сказал, что коронавирус в Украине распространяется быстрыми темпами.

В эти выходные в Одесскую область прибыли десятки тысяч туристов. “В эти выходные в наш регион прибыли десятки тысяч туристов на летний отдых. Пляжи, кафе и центральные улицы городов заполнены отдыхающими. В этом году, в период адаптивного карантина, Одесская область стала самым популярным местом отдыха украинцев. И мы хотим сохранить эту тенденцию как минимум до окончания сезона, а по возможности и на последующие месяцы”, – написал глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

По данным местных СМИ, на пляжах Одессы не соблюдаются правила карантина.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось – 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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