“Это не игра”: Хабиб Нурмагомедов поведал о трудностях профессиональной борьбы
30.06.2020, 14:37, Разное
Знаменитый российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, насколько трудно тренироваться перед поединками. Спортсмен подчеркнул: людям, которые далеки от борьбы, не понять, каким нагрузкам подвергаются бойцы.
Хабиб обнародовал в “Инстаграм” ролик, где отметил, что для успеха в данной области необходимо полностью посвятить себя делу. “Это не игра”, – цитирует Нурмагомедова RT.
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