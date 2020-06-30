“Это не игра”: Хабиб Нурмагомедов поведал о трудностях профессиональной борьбы

30.06.2020, 14:37, Разное

Знаменитый российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, насколько трудно тренироваться перед поединками. Спортсмен подчеркнул: людям, которые далеки от борьбы, не понять, каким нагрузкам подвергаются бойцы.

Хабиб обнародовал в “Инстаграм” ролик, где отметил, что для успеха в данной области необходимо полностью посвятить себя делу. “Это не игра”, – цитирует Нурмагомедова RT.