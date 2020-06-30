США ужесточили правила экспортного контроля в отношении России

30.06.2020, 14:30, Новости дня

США ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию.

29 июня вступили в силу новые правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу.

Правила отменяет исключение для американских экспортеров, которые до этого могли поставлять в Россию без лицензии относительно широкий спектр товаров, если они предназначены для использования гражданскими потребителями.

Это подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей и другое.