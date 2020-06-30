 

Американца, обвиняемого в России по делу о наркотиках, вывезли в США

30.06.2020, 14:30, Новости дня

Посольство США вывезло из России американца Гейлена Грандстаффа, которого обвиняют в контрабанде наркотиков из-за покупки чистящего средства в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил адвокат Грандстаффа Антон Омельченко.

По словам собеседника агентства, американца вывезли «в самый разгар» эпидемии коронавируса на одном из последних рейсов. Сейчас он находится в штате Техас.

Как рассказал адвокат, Грандстафф выехал из России легально. Если в России дело в отношении него прекратят, и к нему не будет претензий, возможно, он и вернется к своей жене, которая остаётся в России из-за пандемии, добавил Омельченко.

Грандстафф жил в Москве с 2011 года и работал преподавателем английского языка. В 2017 году он заказал через интернет-магазин Alibaba пептиды, которые ему прописал врач, и чистящее средство для самогонного аппарата — из-за проблем с желудком он не пьёт обычный алкоголь.

На таможне в чистящем средстве нашли запрещённое в России вещество – гамма-бутиролактон. На Грандстаффа завели уголовное дело о контрабанде психотропных веществ в крупном размере. Американца отправили под арест, но в марте 2019 года суд отпустил его из СИЗО, а дело вернул в прокуратуру. Следствие пока не планирует прекращать уголовное преследование Грандстаффа.

  • Радио «Свобода»

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