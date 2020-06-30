 

Пакистан обвинил Индию в нападении на здание биржи

30.06.2020, 14:30, Новости дня

Пакистанский премьер Имран Хан заявил, что ответственными в нападении на здание биржи в Карачи являются спецслужбы Индии. Об этом сообщила газета «Доон».

«Мы не сомневаемся, что это (нападение) было совершено Индией», – цитирует издание слова Хана, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что жертвами нападения вооруженных людей на здание фондовой биржи в Карачи стали два человека. Боевики перед штурмом здания взорвали у главных ворот гранату.



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