 

Давшая показания на Серебренникова экс-главбух признана виновной в хищениях

30.06.2020, 14:30, Новости дня

Мещанский суд Москвы признал бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова – Нину Масляеву виновной в хищении бюджетных средств.

«Масляева совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта «Платформа», – огласила судья приговор, передает ТАСС.

Наказание будет названо в заключительной части судебного акта.

Ранее представитель прокуратуры попросил суд приговорить Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии, после чего освободить от наказания, так как этот срок был отбыт на стадии следствия.

26 июня Мещанский суд приговорил режиссера Серебренникова к трем годам условно по делу о хищении 129 млн рублей. Юрий Итин и Алексей Малобродский тоже приговорены к условным срокам, Софью Апфельбаум оштрафовали.

Напомним, что суд пришел к выводу, что по указанию Серебренникова через фирмы-однодневки и ИП было обналичено около 132 млн рублей, которые были выделены на театральный проект «Платформа». Из них похищено было около 129 млн рублей.



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