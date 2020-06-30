В РФ повысят оклады военнослужащим

30.06.2020, 14:30, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады российских военнослужащих и силовиков вырастут на 3%.

Оклады военнослужащих вырастут на 3%, передают РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Прибавка затронет служащих по контракту или призыву, военнослужащих со специальными званиями, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и начальство органов фельдъегерской связи.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выплату подъемного пособия и суточных контрактникам, переезжающим в связи с назначением на должность, не являющуюся воинской.