Летальность пациентов с острым миелоидным лейкозом возрастает вдвое при COVID-19 — эксперт

30.06.2020, 14:25, Разное



4

минуты

Как сообщил в ходе онлайн-конференции, посвященной актуальным вопросам ОМЛ, заведующий отделением гематологии Волгоградского областного клинического онкологического диспансера Камиль Капланов, пандемия не отразилась на качестве диагностики пациентов с ОМЛ, но создала большие сложности в лечении первичного заболевания.

«У нас за годы работы выстроена система так, что даже если пациент находится в интенсивном состоянии в инфекционной клинике или в нейрореанимации, мы сможем оперативно взять материал для исследований. С лечением для первичного пациента сложнее. Я еще не стоял перед дилеммой, когда у меня пациент с острым заболеванием и при этом у него диагностирован ковид, но в группе пожилых пациентов у меня три таких человека. Всякий раз ведение таких пациентов создает огромные сложности для персонала», – рассказал врач.

По словам заведующей отделом химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и ТКМ «НМИЦ гематологии» Елены Паровичниковой, пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в лечение онкогематологических пациентов по всей стране. В каждом медицинском центре организовано обсервационное отделение, изменились правила диагностики и тестирования. В некоторых регионах гематологические отделения на базе крупных центров были расформированы и переведены в небольшие медицинские учреждения.

«В организации нашей работы мы пока что большой катастрофы не наблюдаем. Но если у пациента диагностирован острый лейкоз и он получал химиотерапию, при COVID-19 летальность возрастает вдвое. В нашем центре летальность от ОМЛ в среднем составляет 7%, у пациентов моложе 60 лет — 3-4%. Но у тех пациентов, которые проходили лечение, а потом заболели коронавирусом и были переведены в ковидные отделения, летальность составляет порядка 15-20%», – сообщила Паровичникова.

Врач также отметила, что «НМИЦ гематологии» инициировал большое наблюдательное исследование, в рамках которого будут проанализированы все зарегистрированные случаи гемобластоза, включая острые лейкозы, в сочетании с COVID-19. Исследование уже зарегистрировано и начнется в ближайшее время.

«Это позволит нам получить более объективную информацию о том, как пандемия отразилась на таких пациентах», – подчеркнула Елена Паровичникова.

Острый миелоидный лейкоз — это клональное опухолевое заболевание кроветворной ткани, вызванные мутацией в генетическом материале кроветворной клетки. В большинстве случаев причина возникновения заболевания остается неизвестной. Считается, что ОМЛ ежегодно заболевают в среднем 3–5 человек на 100 тысяч населения. При этом заболеваемость резко возрастает в возрасте старше 60 лет и составляет 12-13 случаев на 100 тыс. населения у лиц в возрасте старше 80 лет. При условной численности населения 140 млн жителей в РФ расчетный показатель заболеваемости (по данным европейских и американских исследователей) должен составлять около 5 тысяч заболевших. По результатам регистрационного исследования, выполненного российской исследовательской группой по изучению острых лейкозов в ряде регионов России, медиана возраста диагностики ОМЛ составляет 53 года, что более чем на 10 лет меньше, чем в западных странах. Эти показатели свидетельствуют как о недостаточной диагностике ОМЛ у пациентов старшей возрастной группы, так и о меньшей продолжительности жизни населения в нашей стране.